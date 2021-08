Ocean Viking mag aanmeren op Sicilië

De Ocean Viking, een schip van hulporganisatie SOS Mediterranee met 550 bootvluchtelingen aan boord, mag aanmeren op Sicilië. De Italiaanse autoriteiten hebben het schip toegewezen aan de haven van Pozzallo in het zuidoosten van het eiland, zo maakte de organisatie SOS Mediterranee zaterdag bekend.

Eerder mochten al enkele migranten om medische redenen aan land gaan. Volgens de hulporganisatie zijn er minstens 118 minderjarigen aan boord, van wie 94 zonder begeleiding.

De bemanning redde de migranten in het Middellandse Zeegebied. De meeste vluchtelingen vertrokken vanaf de kust van Libië of Tunesië. Hun boten zijn vaak overvol.

Eerder mocht de Sea-Watch 3, een reddingsschip met 257 migranten aan boord, al aanmeren in de haven van Trapani in het westen van Sicilië. Volgens de reddingswerkers zijn veel migranten uitgeput of hebben ze psychische problemen.

(belga)