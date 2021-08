YouTube vindt blote borsten van mysterieus Gents beeld niets voor minderjarigen

Gent - Een video op YouTube van een Gents beeld met blote borsten dat op zijn plaats wordt gezet, is sinds kort niet meer te zien door minderjarigen. En dat terwijl de video al een jaar online staat.

Het beeld van het mysterieuze rode meisje met blote borsten Lorelei werd op 19 september 2020 geplaatst aan de Slachthuisbrug in Gent. Voor wie er dat weekend niet bij was of nog eens wil herinnerd worden aan die mooie dag, staat de hele operatie sindsdien online op YouTube.

Recent besliste YouTube dat de video niet geschikt is voor minderjarigen. Kijkers aangeven dat ze 18 jaar of ouder zijn voor de video start. Waarom die beslissing nu werd genomen is niet meteen duidelijk. De organisatie die het beeld daar zette, vindt het alvast hilarisch. “Wat een paar bronzen borsten al niet kunnen doen”, klinkt het.