Opnieuw tienduizenden Fransen de straat op tegen coronapas

In Frankrijk demonstreren voor het vierde weekend op rij tienduizenden mensen tegen de coronapas en de strengere coronaregels. Er waren zaterdag betogingen in de hoofdstad Parijs, maar ook in tal van andere steden.

Volgens een bericht van de nieuwszender BFMTV gingen tussen de 10.000 en 20.000 mensen de straat op in Nice aan de Middellandse Zee. Volgens officiële informatie waren er afgelopen weekend landelijk meer dan 200.000 deelnemers.

Donderdag keurde de Franse Grondwettelijke Raad de omstreden wet goed die coronavaccinaties verplicht voor zorgmedewerkers en andere Franse coronamaatregelen aanscherpt. De wet regelt ook het gebruik van de coronapas waarmee bijvoorbeeld restaurantgasten kunnen bewijzen dat ze zijn ingeënt of niet besmet zijn met het virus. Beide moeten helpen om de coronapandemie binnen de perken te houden. De nieuwe regelgeving, die president Emmanuel Macron medio juli aankondigde, wordt volgende week van kracht.

Vanaf 9 augustus is het verplicht om je ‘pass sanitaire’ te laten zien in horecazaken, sommige winkelcentra en voor lange afstandsreizen met de trein of het vliegtuig. Met deze pas kunnen mensen bewijzen dat ze zijn gevaccineerd of negatief zijn getest. Sinds eind juli wordt de pas al gebruikt voor musea, bioscopen en evenementenlocaties.

Frankrijk zit momenteel in een vierde coronagolf. Binnen een week waren er in het hele land ongeveer 225 nieuwe gevallen per 100.000 mensen. De federale overheid classificeert nu grotere delen van Zuid-Frankrijk als corona-risicogebied. Vanaf zondag geldt dit onder meer voor de Provence, de Côte d’Azur en het eiland Corsica. Ook Franse overzeese gebiedsdelen zoals Guadeloupe, Martinique, Réunion, St. Martin en St. Barthélemy worden getroffen.

