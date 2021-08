Sporza-journalist mag tijdelijk geen commentaar meer geven na incident met Belgian Cats: “Respectloos, pijnlijk en denigrerend”

De Belgische basketbalvrouwen zijn geschokt door enkele uitspraken van Sporza-journalist Eddy Demarez. Die had hij gedaan op de livestream over de terugkeer van de atleten uit Tokio. Met name over de geaardheid van enkele speelsters van de Belgian Cats maakte Demarez opmerkingen. “Respectloos, pijnlijk en denigrerend. Leuk thuiskomen zo”, tweette Hanne Mestdagh. De VRT laat in een mededeling weten afstand te nemen van de “ongepaste uitspraken” en zet Demarez tijdelijk op non-actief.

Eddy Demarez was zaterdagnamiddag commentator voor de thuiskomst van Nafi Thiam, de Red Lions en enkele andere atleten. Samen met Manu Leroy - voormalig Red Lion - voorzag hij die gebeurtenis van commentaar. Maar toen de stream voorbij was - althans, dat dacht Demarez - klonken er enkele uitspraken over de geaardheid van de nationale basketbalspeelsters.

In het filmpje, dat nu op sociale media circuleert, gaat het over een feestje. Waarop Demarez repliceert: “Gepoept zal er niet geweest zijn, hé. Ik denk dat er één hetero bijzit, bij die Cats.” Iemand anders vraagt: “Is dat echt, zijn dat allemaal euh...?” Waarop Demarez reageert: “De meeste wel ja, de meeste wel.”

Wat later klinkt het: “Emma Meesteman”, verwijzend naar Emma Meesseman. Over een andere speelster zegt hij: “Da’s een manneke.” Demarez dacht dat wat hij vertelde niet uitgezonden werd, zo lijkt een tweede filmpje te suggereren. Daarin contacteert iemand hem met de vraag waarover dat gezever op de livestream gaat. Op dat moment lijkt de sportcommentator te beseffen dat wat hij zei ook nog uitgezonden werd.

De uitspraken vielen niet in goede aarde, niet het minst bij de speelsters zelf. Zo twitterde Hanne Mestdagh: “I’m just gonna throw up right now.” - Ik moet overgeven. Wat later schrijft ze: “Respectloos, pijnlijk en denigrerend. Leuk thuiskomen.” Ook Kim Mestdagh reageerde boos en gedegouteerd.

Kan ik er gewoon echt, écht even niet bij hebben... bedankt @sporza #sick — Emma Meesseman (@EmmaMeesseman) August 7, 2021

VRT reageerde zaterdagavond in een statement. “De VRT-directie tilt zwaar aan deze uitschuiver. Dit gaat volledig in tegen het positieve beleid dat de VRT wil voeren. De VRT gaat in gesprek met Eddy en in die tussentijd zal hij geen programma’s meer van commentaar voorzien. Zulke uitspraken kunnen niet getolereerd worden.”

Dubbel jammer

Eddy Demarez zelf verontschuldigt zich: “In de euforie na de huldiging van de teruggekeerde medaillewinnaars heb ik in een privégesprek weg van de studio uitspraken gedaan waarmee ik zwaar over de schreef ben gegaan. Ik heb nooit de bedoeling gehad iemand te schofferen op basis van geslacht of geaardheid. Het is dubbel jammer dat deze uitspraken een smet vormen op de Spelen die voor Team Belgium en Sporza zeer succesvol waren. Ik wil me dan ook oprecht excuseren bij de Belgian Cats en hun team en ook bij iedereen die zich hierdoor beledigd, aangesproken of tekortgedaan voelt. Ik heb aan de Belgian Cats gevraagd om hen persoonlijk mijn excuses te kunnen overmaken. Ik trek hieruit de nodige lessen en zorg ervoor dat dit in de toekomst niet meer gebeurt.”

Het is niet de eerste keer deze spelen dat een commentator de wind van voor krijgt voor zijn uitspraken. Tijdens het turnen had Dirk Van Esser over Simone Biles gezegd dat ze haar team in de steek liet toen ze afhaakte met mentale problemen.