Annelies Verlinden kop van jut in Wallonië na de overstromingen: waar heeft ze die kritiek aan te danken?

Als er een moment was dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) het voortouw moest nemen, dan was het wel de afgelopen weken. De Waalse overstromingen en de nasleep ervan zetten daarentegen nog eens dik in de verf dat het land niet echt opgewassen is tegen grote rampen. En de reputatie van Verlinden aan de andere kant van de taalgrens was al niet onbesproken. Sneu als minister die ook de verdere staatshervorming moet voorbereiden.