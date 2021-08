Viktor Orban legt verkoop van kinderboeken met holebipersonages aan banden

Hongaarse winkels mogen niet langer kinderboeken waarin holebipersonages voorkomen verkopen zoals voordien. Premier Viktor Orban heeft nieuwe regels opgelegd, die de winkels ertoe verplicht die boeken met een gesloten verpakking aan te bieden. Andermaal ligt hij daardoor op ramkoers met de Europese Unie en mensenrechtengroeperingen.

Kinderboeken met holebipersonages erin worden gezien als boeken die diversiteit in geaardheid promoten. Dezelfde regels gelden ook voor boeken die gezien worden als reclame voor geslachtsverandering en boeken waarin erotische scènes voorkomen. De boeken moeten in een gesloten verpakking en apart verkocht worden, en de verkoop ervan is bovendien verboden als de winkel zich binnen de 200 meter van een school of een kerk bevindt.”

De nieuwe regels worden gezien als het eerste van een reeks gevolgen van de omstreden holebiwet die in juni ingevoerd werd in het land. Het land en premier Orban hebben daar al bijzonder veel kritiek voor gekregen van mensenrechtengroeperingen en van de Europese Commissie.