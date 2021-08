Zes dagen lang ging ze feesten, terwijl haar dochtertje van 20 maanden thuis zat te verhongeren: 9 jaar cel voor Britse moeder

Een Britse moeder is veroordeeld tot negen jaar cel omdat ze haar 20 maanden oude dochtertje zes dagen lang had laten verhongeren. Verphy Kudi was ondertussen aan het feesten voor haar achttiende verjaardag. Het kind overleefde het niet.

Zes dagen lang bleef Verphy Kudi in december 2019 weg uit haar appartementje in het Engelse Brighton. Ze vierde haar achttiende verjaardag met vrienden en zette de bloemetjes stevig buiten in onder meer Londen en Coventry. “Ze handelde als een zorgeloze tiener”, was te horen tijdens haar proces.

Op 5 december was Verphy vertrokken in Brighton. Eerst trok ze naar Londen, om haar verjaardag te vieren met haar vriend. Twee dagen later woonde ze een concert bij in Londen, waar ze de dj nog vroeg om in de micro om te roepen dat het haar verjaardag was. Daarna verplaatste het feestje zich naar Coventry voor een ander verjaardagsfeestje, waarna ze terugkeerde naar Londen. Pas op 11 december kwam ze weer thuis.

Aan lot overgelaten

Maar zorgeloos was Verphy eigenlijk niet. Want terwijl zij aan het dansen was, zat haar twintig maanden oude dochtertje Asiah helemaal alleen thuis. Volledig aan haar lot overgelaten. Toen de mama thuiskwam, belde ze meteen de hulpdiensten omdat haar baby niet meer wakker werd. Asiah ademde niet meer en werd in het ziekenhuis dood verklaard. De doodsoorzaak bleek verhongering en griep te zijn, met tekenen van uitdroging en ernstige uitslag in haar luier.

Tijdens verhoren hield de moeder aanvankelijk nog vol dat ze heel de tijd bij haar kind geweest was, behalve tijdens een kort bezoekje aan Londen. Maar de agenten vonden tijdens hun onderzoek genoeg bewijsmateriaal dat ze tegen hen loog. Ze werd dan ook veroordeeld tot negen jaar gevangenis.

Tragedie

“Asiah was een hulpeloos kind dat volledig op jou, haar moeder, rekende om in al haar behoeften te voorzien”, zei rechter Christine Laing. “Het is bijna ondraaglijk om erover na te denken hoe ze geleden moet hebben in die laatste dagen van haar leven. Lijden dat ze moest doorstaan omdat hij je verjaardag en de verjaardagen van vrienden wou vieren als een zorgeloze tiener.” Bezwarend bijkomend element voor Kudi was ook dat het niet de eerste keer was dat ze haar dochtertje alleen had gelaten.

De familie van Asiah en Verphy verspreidde na de veroordeling een mededeling. “We zijn diep bedroefd door de situatie en hebben veel onbeantwoorde vragen. Verphy heeft op een heel jonge leeftijd zoveel meegemaakt en we hebben altijd gedaan wat we konden om haar te steunen. Dit is een tragedie.”