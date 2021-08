Minister Dalle na omstreden commentaar van Sporza-journalist op Belgian Cats: “Geen plaats voor homofobe en kwetsende uitspraken”

“Homofobe en kwetsende uitspraken horen niet thuis op sociale media, op café, op de openbare omroep. Nergens. Het grootste respect voor de Belgian Cats en voor hun olympische prestatie.” Dat heeft Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) zondagochtend op Twitter gemeld, in een reactie op uitspraken van sportjournalist Eddy Demarez. Die liet zich zaterdag via het Facebook Live-kanaal van Sporza ongepast uit over de basketvrouwen.

Hetgeen gebeurd is kan volgens de minister niet door de beugel en Dalle is tevreden dat de VRT meteen actie ondernomen heeft. Het is nu aan de VRT zelf om te bekijken hoe de openbare omroep hier intern verder gevolg aan gaat geven, laat de minister via zijn woordvoerder weten.

Sporza-journalist Eddy Demarez had zaterdag op de livestream over de terugkeer van de atleten uit Tokio uitspraken gedaan over de geaardheid van enkele speelsters van de Belgian Cats, op een moment waarvan hij dacht dat de uitzending afgelopen was en niemand hem nog kon horen. “Respectloos, pijnlijk en denigrerend. Leuk thuiskomen zo”, tweette Hanne Mestdagh. De VRT laat in een mededeling weten afstand te nemen van de “ongepaste uitspraken” en zet Demarez tijdelijk op non-actief.

