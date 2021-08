Oefenmatch loopt uit de hand: José Mourinho en drie (!) van zijn spelers krijgen rood

Een oefenwedstrijd tussen het Spaanse Real Betis en het Italiaanse AS Roma is zaterdagavond stevig uit de hand gelopen. Aanleiding was een betwist doelpunt van Betis-verdediger Alex Moreno, die even voor het uur met een beetje hulp van zijn arm de 3-2-voorsprong voor de Spanjaarden op het bord te bracht. Bij Roma werd zo hevig geprotesteerd door kapitein Lorenzo Pellegrini dat die meteen rood onder de neus geschoven kreeg. Daarop stormde coach José Mourinho woest het veld op, waarop de ref van dienst opnieuw meteen de rode kaart bovenhaalde.

Bij Roma voelden ze zich bestolen door de dubbele rode kaart en dat liet zich voelen in viriel spel. Vijf minuten later kreeg zo ook Gianluca Mancini rood omdat hij zijn arm zette tegen het gezicht van een tegenstander. In het slotkwartier werd met Rick Karsdorp nog een tweede verdediger uitgesloten voor een forse tackle. Tegen acht spelers van Roma profiteerde Betis om in de slotfase nog de 4-2 en 5-2 te scoren.

Bekijk de beelden hier: