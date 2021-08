Vrijwilligers van kleine vzw grijpen in: koppel dat sinds overstroming in tent woonde, krijgt onderdak

Het koppel dat sinds de overstromingsramp in Pepinster in een tent leefde op de spoorwegberm, en helemaal aan zijn lot werd overgelaten, heeft eindelijk een onderkomen. Niet het Rode Kruis of het OCMW, maar de kleine vzw Brothers of Solidarity heeft een hotelkamer gereserveerd voor hen, waar ze al zeker tot 17 augustus kunnen verblijven.