VRT-collega’s reageren op omstreden uitspraken van Sporza-journalist: “Topje van de giga macho ijsberg”

Steeds meer collega’s binnen de VRT delen op sociale media hun mening over de uitspraken die Sporza-journalist Eddy Demarez zaterdag deed over de Belgian Cats toen hij dacht dat de livestream afgelopen was en hij niet meer hoorbaar was. “Topje van de giga macho ijsberg”, schrijft Linde Merckpoel bijvoorbeeld. Al krijgt Demarez ook steun.

Hij besefte niet dat de livestream van de terugkomst van de Belgische Olympiërs nog liep toen Sporza-journalist Eddy Demarez zaterdag plots met zijn gesprekspartner over de Belgian Cats begon over een feestje waar de basketbalsters aanwezig waren. “Daar zal niet gepoept zijn”, zei Demarez, doelend op de geaardheid van de Cats. Hij had het onder meer over “Emma Meesteman” en noemde een medespeelster van haar “een mannetje”.

Op die uitspraken kwam forse kritiek vanuit velerlei hoek, onder meer van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle. Ook de VRT zelf zei zich te distantiëren van de uitspraken en zette Demarez tijdelijk op non-actief.

Intussen hebben ook VRT-collega’s van Demarez gereageerd. Zo is er Tom Vandenbulcke, presentator bij Radio 1, die vanmorgen nog vijf uur lang te horen was bij de laatste disciplines op de Spelen. “De vijf uur Sporza op Radio 1 volgemaakt, maar ik was er eerlijk gezegd met mijn hoofd niet bij”, schrijft hij op Twitter. “Het slot van de Olympische Spelen had het orgelpunt moeten worden na een sportzomer waarin iedereen keihard gewerkt heeft, maar het is helaas een dieptepunt geworden.”

De vijf uur #sporza op @radio1be vanavond volgemaakt, maar ik was er eerlijk gezegd met mijn hoofd niet bij. Het slot van de Olympische Spelen had het orgelpunt moeten worden na een sportzomer waarin iedereen keihard gewerkt heeft, maar het is helaas een dieptepunt geworden. — Tom Vandenbulcke (@tomvandenbulcke) August 7, 2021

Een duidelijke verwijzing naar de heisa rond Demarez. De tweet werd al vele honderden keren geliket, en een gelijkaardige reactie valt te lezen bij Sporza-colllega Tom Boudeweel. “Euforie zou moeten overheersen na de laatste korte nacht. Nooit gedacht dat een Belg ooit nog een olympische medaille zou pakken op de marathon. (...) Euforie voor het teamwork op Sporza (radio). We did it again, twee maanden lang. Maar tranen voor de anticlimax.”

Wat houdt me bezig? pic.twitter.com/JONUKcakma — Tom Boudeweel ?? (@tomboudeweel) August 8, 2021

Ook Linde Merckpoel, presentatrice op Radio 1, heeft een uitgesproken mening over de heisa. “Deze micro stond nu toevallig en per ongeluk open. Maar er zijn er veel meer die netjes dicht staan en daar wordt ook debiele kwetsende praat verkocht. Topje van de giga macho ijsberg”, schrijft ze. “Shout out naar alle Sporza-collega’s die elke dag keihard hun best doen om goeie integere topjournalistiek te brengen. Ook als de micro dicht staat.”

Reacties kwamen er ook van Sporza-presentator Karl Vannieuwkerke, die zich volledig aansluit bij het standpunt van de VRT, en Radio 1-presentatrice Babette Moonen. Die laatste pleit ervoor “een goed programma te maken” waarin “Eddy en co een uur zitten, zwijgen en luisteren naar iedereen op wiens hart ze vandaag getrapt hebben. Niet cancellen, opvoeden die handel.”

Het moge overduidelijk zijn. Ik sluit me ten volle aan bij onderstaand persbericht van VRT en op 22 juni was ik al heel duidelijk over welke waarden ik uitdraag ??https://t.co/SCsrLoLKYi pic.twitter.com/xqZ6YN9pMH — Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) August 7, 2021

“Afstand” impliceert dat je ergens van wegloopt. Terwijl het omgekeerde nodig is. Maak hier een goed programma over. Laat Eddy en co een uur of twee zitten, zwijgen en luisteren naar iedereen op wiens hart ze vandaag getrapt hebben. Niet cancellen, opvoeden die handel. — Babette Moonen (@babettemoonen) August 7, 2021

Ook nieuwsanker Xavier Taveirne steekt zijn steun voor de Cats niet onder stoelen of banken. Toen ze uitgeschakeld werden, schreef hij al “We’ll heal your heart if you want to”. Die boodschap herhaalt hij nu “nog een keer, luid en duidelijk”.

En nog een keer, luid en duidelijk. We’ll heal your heart if you want to @TheBelgianCats https://t.co/58viZpjtyI — Xavier Taveirne (@ksavjee) August 7, 2021

Steun is er wel Radio 1-nieuwslezer Chris Van den Abeele. Die schrijft dat ook journalisten zich wel eens bezondigen aan “platte cafépraat” als ze niet op antenne zijn. “Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen”.