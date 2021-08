Panda’s in Pairi Daiza worden twee en vieren dat voor het laatst met hun mama

Reuzenpanda’s Bao Di en Bao Mei blazen vandaag twee kaarsjes uit in dierenpark Pairi Daiza. Het is de laatste verjaardag die ze vieren met hun mama: later dit jaar verhuizen ze naar een ander verblijf.

Bao Di en Bao werden op 8 augustus 2019 geboren in Pairi Daiza. Dat was bijzonder goed nieuws, want zwanger geraken is geen evidentie voor reuzenpanda’s en de euforie was groot dat het moeder Hao Hao gelukt was twee gezonde panda’s op de wereld te zetten.

Maar de tweede verjaardag wordt de laatste die ze met haar zullen vieren. Bao Di en Bao Mei hebben een gewicht bereikt van 70 kilogram, en dat betekent dat ze op eigen benen kunnen staan. Dat laat Pairi Daiza weten in een persbericht. “Zoals in de natuur vertrekken pandaberen dan naar een eigen territorium. De tweeling moet gescheiden worden van Hao Hao, omdat reuzenpanda’s een sterke territoriumdrang hebben en geen enkele indringer dulden.” Bovendien kan de mama opnieuw vruchtbaar worden zodra haar nakomelingen vertrokken zijn.

“Het is prachtig om Bao Di en Bao Mei elke dag te zien groeien, en te zien hoe sterk de band met hun moeder is geworden”, zegt Tim Bouts, zoölogisch directeur bij Pairi Daiza. “Op dit moment kunnen we beginnen nadenken over de scheiding. In de komende weken zullen de verzorgers van de panda’s in de gaten houden wat daarvoor het beste moment is zodat alles rustig verloopt.”

De verhuis van de tweeling naar een ander verblijf in Pairi Daiza staat gepland voor later dit jaar.