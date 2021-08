Bosbranden blijven Griekenland teisteren: “We zijn alleen, ons einde is nabij”

In Griekenland blijven de bosbranden de bevolking teisteren. Velen onder hen voelen zich in de steek gelaten, omdat er niet overal hulp kan worden geboden. “We zijn alleen. Ons einde is nabij”, zei Giannis Kotzias, burgemeester van de stad Istiaia, op de Griekse zender Skai. Istiaia is een havenstad in het noorden van Euboea, het op één na grootste eiland van Griekenland.