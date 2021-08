De Colombiaanse variant van het coronavirus heeft het leven gekost aan zeven volledig gevaccineerde bewoners van een woonzorgcentrum in Zaventem. Maar wat weten we nu al over die nieuwe variant? En is het mogelijk dat die de deltavariant zal gaan domineren? Wij vroegen het aan experts.

“De variant is zich dit voorjaar in Colombia beginnen te verspreiden”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Daar is hij op dit moment de belangrijkste variant. Ook in de VS en zeker in het zuiden van Florida ...