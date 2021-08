Belgian Cat Kim Mestdagh reageert op uitspraken van Sporza-journalist: “Die excuses van hem volstaan voor mij niet”

Een koude douche was het voor Belgian Cat Kim Mestdagh. Met een tevreden gevoel kwam ze van de Olympische spelen terug thuis in Ieper en plots begon haar gsm tilt te slaan. Allemaal over de uitspraken van Sporza-commentator Eddy Demarez. Uitspraken die er bij Mestdagh en haar vriendin diep op inhakten. “Die excuses van hem volstaan voor mij niet”, zegt ze.