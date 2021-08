Scorende Fellaini effent pad voor zege tegen team van Dembélé in China

Op de 13e speeldag in de Chinese Super League hebben Shandong Taishan en Marouane Fellaini zondagmiddag met 1-3 gewonnen op bezoek bij Guangzhou City en Moussa Dembélé. Fellaini tekende zelf voor de openingstreffer.

Beide teams leken met 0-0 de kleedkamers in te duiken, al was dat buiten aanvoerder Fellaini gerekend. Diep in blessuretijd van de eerste helft brak de topschutter alsnog de ban voor de leider met zijn negende competitiegoal van het seizoen.

Na rust zorgde de Braziliaanse verdediger Jadson (71.) voor de geruststellende 0-2. Vijf minuten voor tijd milderde de thuisploeg, maar ook de bezoekers lukten nog een doelpunt. Fellaini stond 90 minuten tussen de lijnen, Dembélé bleef aan de bank gekluisterd.

Shandong behoudt dankzij de overwinning de leiding in Groep A met 30/36, Dembélé en co. hinken al tien punten achterop en staan vierde geposteerd op acht teams. Tegelijkertijd hield Cangzhou, de voorlaatste in de stand, de punten thuis tegen nummer drie Shenzhen (2-1).

Later op de dag vinden met Chongqing Liangjiang Athletic-Guangzhou FC en Qingdao FC-Henan Songshan Longmen de resterende duels in de poule plaats.