Nieuwe bestemmingen kleuren rood op de coronakaart: dit zijn de gevolgen voor wie op vakantie vertrekt

Buitenlandse Zaken heeft opnieuw haar lijst met rode zones geüpdatet. De overheidsdienst baseert zich daarvoor op de kaart van het Europese centrum voor ziektebestrijding ECDC. Onder meer in Frankrijk, Italië en Denemarken heeft het virus weer aan kracht gewonnen. Dat een bestemming rode zone wordt, heeft ook gevolgen voor reizigers.

Elke donderdag publiceert de ECDC een nieuwe kaart van Europa met daarin groene, oranje en rode zones. Onze FOD Buitenlandse Zaken baseert zich op die kaart om haar reisadviezen vorm te geven. Dat gebeurt telkens op zondag. Dat betekent dat op basis van die kaart van de ECDC enkele nieuwe regio’s rood kleuren. Een zone kleurt rood als er in dat gebied tussen de 75 en 200 mensen per 100.000 inwoners positief testen in de laatste veertien dagen én de positiviteitsratio meer dan 4 procent bedraagt. Meer dan 200 besmettingen per 100.000 inwoners alleen is ook al voldoende voor een rode kleur.

Foto: ECDC

In Frankrijk gaat het om Normandië en Pays de la Loire - met Nantes en Angers als grootste steden. Ook Le Grand Est, met de regio’s Elzas, Champagne-Ardenne en Lotharingen zijn rood geworden.

Italië kleurt ook weer rood in Toscane en rond San Benedetto del Tronto in de regio Marches. In Griekenland is het centrum van het land zone rood geworden, net als Nordyddland in Denemarken, en Stockholm in Zweden en Helsinki in Finland.

Dat die zones rood kleuren, heeft ook gevolgen wie uit die regio’s wil terugkeren naar ons land. Mensen die volledig gevaccineerd zijn, hoeven zich van die wijziging niets aan te trekken. Maar wie geen vaccinatiecertificaat heeft, zal zich moeten laten testen binnen de twee dagen uur na thuiskomst. Tot je het resultaat gekregen hebt, ben je in principe in quarantaine.