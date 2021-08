Invaller Doku kan Rennes niet aan overwinning helpen in eerste competitiematch

Stade Rennes heeft zijn nieuwe seizoen in de Ligue 1 in eigen huis op gang getrapt met een gelijkspel tegen Lens. Na 90 minuten stond er 1-1 op het bord in het Roazhon Park.

Rennes, zonder Jérémy Doku in de basiself, maakte de beste start. Nieuwkomer Kamal Deen Sulemana (14.) had geen kwartier nodig om zijn eerste doelpunt in Bretoense loondienst tegen de netten te prikken. Lang kon de thuisploeg evenwel niet van de voorsprong genieten: Seko Fofana stelde vijf minuten later alweer gelijk.

In de tweede helft kwam Doku net voor het uur de scorende Sulemana aflossen. Dat bracht evenwel geen zoden meer aan de dijk. Het zou bij 1-1 blijven.

Later op zondag staan er nog zes wedstrijden op het programma in de Franse hoogste klasse. Wout Faes en Thomas Foket gaan om 15u met Reims onder meer op bezoek bij Nice en Matz Sels ontvangt met Straatsburg tegelijkertijd Angers.