Taliban verovert derde provinciehoofdstad in één dag

De taliban heeft zondag de stad Taloqan, de hoofdstad van de noordoostelijke provincie Tachar veroverd. Het is de derde provinciehoofdstad die zondag in handen is gevallen van de fundamentalistische groepering. In drie dagen tijd heeft de taliban vijf provinciehoofdsteden veroverd.

Sinds de terugtrekking van de internationale strijdkrachten uit Afghanistan in mei is de fundamentalistische taliban aan een opmars bezig. De groepering heeft de voorbije maanden veel terrein gewonnen. De voorbije dagen is de taliban erin geslaagd verschillende provinciehoofdsteden te veroveren.

Eerder op de dag had de taliban al de provinciehoofdsteden Kunduz en Sar-e Pol veroverd. Nu is ook de stad Taloqan in handen van de groepering. “De regering is er niet in geslaagd om ons tijdig hulp te sturen en we moesten ons deze namiddag terugtrekken uit de stad”, zo zei een veiligheidsbeambte.