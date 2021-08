In het Oostenrijkse Mödling, nabij Wenen, heeft de brandweer een slang uit de wc van een bewoner gevist. De bewoner had het dier gevonden in de spoelbak van zijn wc. De man had die spoelbak nagekeken omdat het toilet niet meer doorspoelde.

De brandweer kon het dier bevrijden. De slang, een niet-giftige esculaapslang, werd nadien vrijgelaten in het bos. Hoe de slang in het huis terecht is gekomen, is nog onduidelijk.