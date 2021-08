LIGUE 1. Thomas Foket en Wout Faes boeken knap gelijkspel bij Nice, Matz Sels verliest met Straatsburg

In de Ligue 1 stonden er zondagnamiddag vier wedstrijden op het menu. Zo boekten Wout Faes en Thomas Foket met Reims een knap gelijkspel bij Nice (0-0) en zagen Matz Sels en Straatsburg de seizoensopener op eigen veld verloren gaan met 0-2 tegen Angers.

Halverwege hield Sels zijn netten nog schoon. Angelo Fulgini had de keeper wel te grazen genomen na zo’n 20 minuten, maar dat feestje ging op aangeven van de VAR niet door. Het was slechts uitstel van executie, want hij moest zich net voor het uur toch gewonnen geven op de inzet van Ismaël Traoré. In de slotfase verdubbelde invaller Stéphane Bahoken de score nog.

Faes en Foket, beiden 90 minuten tussen de lijnen, hielden knap de 0 op het bord bij het Nice van Christophe Galtier, vorig seizoen nog kampioenenmaker bij Rijsel. Het balbezit en de kansen waren voor het thuisteam, al leverde dat geen goals op. In de andere twee matchen scoorden Saint-Étienne en Lorient elk één keer (1-1) en won promovendus Clermont verdiend in en tegen Bordeaux dankzij twee late doelpunten (0-2).

Eerder op zondag moest Rennes genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel in eigen huis tegen Lens. Bezoeker Seko Fofana wiste de openingstreffer van nieuwkomer Kamal Deen Sulemana uit. Jérémy Doku kwam net voor het uur Sulemana aflossen, maar kon de zege niet meer forceren met zijn ploegmaats.

Later op zondag maakt landskampioen Lille de verplaatsing naar Metz (17u) en besluiten Montpellier en Marseille de eerste speelronde. Paris-Saint Germain had zaterdagavond weinig overschot bij de andere nieuwkomer Troyes (1-2).