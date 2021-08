Dodi Lukebakio wint met Hertha Berlijn pas in slotminuut, Wolfsburg voorkomt blamage dankzij Sebastiaan Bornauw

In Duitsland stonden er zondagnamiddag negen ontmoetingen in de 1/32 finales van de DFB Pokal geprogrammeerd en daarin kwamen ook een aantal Belgen in actie. Dodi Lukebakio boekte succes met Herta Berlijn, hetzelfde gold voor Dries Wouters bij Schalke 04. Verder stootten ook Koen Casteels en Sebastiaan Bornauw door naar de volgende ronde.

Hertha Berlijn maakte de verplaatsing naar derdeklasser SV Meppen en had het allesbehalve onder de markt. De wedstrijd stevende af op verlengingen, tot Davie Selke in de slotseconden van de reguliere speeltijd het enige doelpunt liet optekenen. Dodi Lukebakio werd op het uur naar de kant gehaald. Dedryck Boyata bleef de hele wedstrijd op de bank.

Makkelijker verging het tweedeklasser Schalke 04 en Dries Wouters bij vijfdeklasser Villingen. De club uit Gelsenkirchen won met 1-4, Wouters speelde de hele partij.

Wolfsburg, met Koen Casteels 120 minuten tussen de palen, kon een blamage maar op de valreep afwenden op het veld van vierdeklasser Munster, dat een kwartier voor tijd verrassend op voorsprong kwam. Josip Brekalo hing in de laatste minuut de bordjes in evenwicht. In de verlengingen stoomde Wolfsburg door, met een hoofdrol voor Sebastiaan Bornauw. Hij viel in minuut 102 in en leverde een minuut later de assist voor Wouter Weghorst. Ridle Baku nam het allerlaatste sprankeltje hoop weg bij Munster door in de blessuretijd de 1-3 te maken.

Foto: ISOPIX

Overige uitslagen:

RW Koblenz (4) - Regensburg (2) 0-3

SV Waldhof Mannheim (3) - Eintracht Frankfurt 2-0

Turkgucu München (3) - Union Berlijn 0-1

Vfl Oldenburg (5) - Fortuna Düsseldorf (2) 0-5

Elversberg (4) - Mainz 05 2-2 n.v. (7-8 n.s.)

Jena (4) - FC Keulen 1-1 n.v. (2-4 n.s.)

