Toch geen record: Sonck en Wilmots nog straffer dan Michael Frey

Michael Frey scoorde eerder al voor Young Boys, Lille, FC Luzern, FC Zürich, Fenerbahçe, FC Nürnberg en Waasland-Beveren, maar vijf goals in één match? Neen, dat nooit. Dat is redelijk ongezien. Al is het helaas voor hem geen Belgisch record.

Deze eeuw scoorde Wesley Sonck bijvoorbeeld al eens zes goals in een competitiematch, met Genk tegen KV Mechelen (9-0). Marc Wilmots deed het Sonck in de jaren negentig voor – ook op Sclessin, maar dan voor Standard, tegen AA Gent (8-4). Zes stuks maakten ook Zvonko Zarga (FC Luik), Erwin Vandenbergh (Lierse), Rik Coppens (Beerschot), Albert De Cleyn (FC Mechelen) en Vahram Kevorkian (Beerschot). De vijf goals van Frey is overigens ook geen Antwerps record, want Florent Lambrechts scoorde in het seizoen 1935-1936 zowaar zeven keer voor Antwerp tegen Berchem Sport (11-0). Jean Smets (Tilleur FC), Emiel Van den Berghe (FC Brugge), Maurice Vertongen (Union) en opnieuw De Cleyn kwamen ook aan zeven. Het absolute record is nog wat straffer en staat op naam van Richard Van Accolyen (RC Gent, seizoen 1928-1929) en Bernard Voorhoof (Lierse, seizoen 1939-1940), die acht keer raak troffen in één wedstrijd.

“Vijf goals? Pfoe...”

“This is really special”, zo vertelde de Antwerp-spits. Hij verwees naar de hattricks die hij ooit maakte – november 2012 met Young Boys tegen Müttenz, april 2018 met Zürich tegen Sion en april 2021 met Waasland-Beveren tegen Kortrijk. “Drie goals in één wedstrijd was me al een paar keer gelukt, ja. Maar vijf, pfoe… Een zesde had misschien ook nog gekund, maar ik snap mijn wissel wel, er komen nog zoveel matchen aan, ook in Europa. Bedankt aan de Standard-fans voor dat applaus trouwens, dat was very nice. En vooral bedankt aan de ploegmaats, want hun voorzetten waren perfect. Of ik verrast was dat ik zoveel ruimte kreeg? Misschien wel, ja. Die eerste was een intikker. (denkt na) Die tweede ook. Ah ja, en die derde ook! (lachje) Nochtans ging het de voorbije week minder vlot. Ik scoorde moeilijk. Maar ik ben na de training wel altijd blijven oefenen op afwerking en daar ben ik nu voor beloond. Dit was echt zo een van die dagen.”