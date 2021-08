Langzaam maar zeker worden toeschouwers weer toegelaten in voetbalstadions. Zo ook in Engeland, waar de stadions zelfs weer helemaal mogen vollopen. Dat was zondag ook het geval in Anfield, waar Liverpool het in een oefenduel opnam tegen Athletic Bilbao. En daar zongen de Liverpool-fans in een vol Anfield voor het eerst in 18 maanden luidkeels hun hymne You’ll never walk alone. Kippenvel gegarandeerd.