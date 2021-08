Vrouw (22) omgekomen na ongeval op natte weg

Zondagnamiddag is een jonge vrouw van 22 omgekomen bij een ongeval in het plaatsje Messancy. Haar wagen belandde tegen een boom.

Het ongeluk vond plaats om 14.15 uur toen een jonge vrouw van 22 op weg was in de provincie Luxemburg in het stadje Messancy. Volgens het Openbaar Ministerie verloor de vrouw de controle over haar voertuig op het natte wegdek in de Hasenbergstraat. Haar wagen botste daarbij tegen een boom. De brandweer van Aarlen en Aubange kwam ter plaatse, maar de vrouw kon niet gered worden.