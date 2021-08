Anderlecht-watcher Jürgen Geril ziet hoe Joshua Zirkzee paars-wit een pak sterker maakt: “ZZ Top laat Anderlecht meer rocken”

Anderlecht boekte tegen Seraing zijn eerste competitiezege en is in de Jupiler Pro League mee in het peloton. Het Lotto Park haalt opgelucht adem, want met Joshua Zirkzee is er ook een sterke spits geland. ZZ Top scoorde nog niet, maar liet paars-wit beter draaien en vormde een goed duo met Benito Raman. Veelbelovend.