Alweer een nieuwe club voor Marvin Ogunjimi: spits vindt onderdak in Bergen

Marvin Ogunjimi heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij Bergen in de derde amateurklasse, zo maakte de club zondag bekend.

De 33-jarige aanvaller zat sinds begin deze zomer zonder club nadat zijn overeenkomst bij Patro Eisden was beëindigd. Daar was hij in de zomer van 2019 terechtgekomen, nadat zijn overeenkomst bij Lierse Kempenzonen werd verbroken.

Het voetballeven van Marvin Ogunjimi leest al enkele jaren als een ontdekkingsverhaal. Na te zijn doorgebroken bij Racing Genk, inclusief een landstitel, bekerwinst en zeven interlands met de Rode Duivels, volgde in januari 2012 een miljoenentransfer naar het Spaanse Mallorca. Daar kon hij in het eerste half jaar zijn stempel niet drukken, waarop eveneens weinig succesvolle uitleenbeurten volgden aan Standard, Beerschot en OH Leuven.

Vanaf juni 2014 begon Ogunjimi dan aan zijn odyssee doorheen exotische voetballanden. Na het Noorse Strömgodset volgden het Zuid-Koreaanse Suwon, het Thaise Ratchaburi Mitr Pol, het Albanese Skënderbeu en het Kazachse Okzhetpes. In augustus 2017 streek hij in Nederland bij MVV Maastricht neer. Nadien trok hij nog naar het Wit-Russische Dinamo Brest en het Thaise Saigon, alvorens in november 2018 terug naar België te keren bij Lierse Kempenzonen.