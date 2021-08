Zwaargewonde bij frontale aanrijding met takelwagen in Namen

Een autobestuurder is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt bij een frontale aanrijding met een takelwagen. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht, zo maakte het parket van Namen bekend.

De frontale aanrijding gebeurde op de chaussée de Charleroi bij het uitrijden van Namen. “Het lijkt erop dat de bestuurder van de auto ingedommeld was. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de laatste informatie was zijn leven in gevaar”, aldus procureur Vincent Macq.