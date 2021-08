Messi-drukte in Parijs: PSG-fans wachten Argentijn massaal op aan luchthaven

Officieel is het nog niet, maar alles lijkt erop te wijzen dat Lionel Messi zich in de nabije toekomst bij Paris Saint-Germain aansluit. En dat denken ook de fans van de Franse topclub. Zij menen zelfs dat Messi zondagavond landt in Parijs. Honderden PSG-fans bevinden zich aan de luchthaven van Bourget, waar ze hele straten inpalmen. Maar of Messi vanavond effectief toekomt in Parijs, is verre van zeker. Eerder vandaag gaf de Argentijn nog een persconferentie bij Barcelona, waarin hij zijn afscheid toelichtte.