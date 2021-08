Als Messi tekent in Parijs: dit sterrenelftal kan PSG opstellen

Met een emotionele persconferentie nam Lionel Messi na 21 jaar afscheid van Barcelona. “Hier was ik niet klaar voor”, stamelde hij. Maar hij bevestigde ook dat er gevorderde onderhandelingen zijn met Paris Saint-Germain. De 34-jarige Messi zou er een contract van twee jaar met optie kunnen tekenen en jaarlijks tot 40 miljoen euro netto kunnen opstrijken.

Volgens de Franse sportkrant L’Équipe is de zaak zo goed als beklonken. Messi zou uiterlijk maandag naar Parijs reizen om zijn medische tests af te leggen en een contract voor twee jaar te tekenen. De Argentijn zou het sluitstuk worden van een historische transferzomer in Parijs. Eerder tekenden AC Milan-doelman Gianluigi Donnarumma, Real Madrid-verdediger Sergio Ramos en Liverpool-middenvelder Georginio Wijnaldum transfervrij voor de Franse topclub. Alleen voor de 22-jarige rechterflankspeler Achraf Hakimi (60 miljoen euro, Inter) en de Portugese middenvelder Danilo Pereira (16 miljoen euro, Porto) werden transfersommen betaald. Trainer bij PSG is Maurizio Pochettino, een landgenoot van Messi.