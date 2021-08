Lukaku duurste voetballer uit de geschiedenis

Romelu Lukaku wacht in spanning op een transfer die hem – in opgetelde transferbedragen – tot de duurste voetballer uit de geschiedenis maakt. Chelsea en Inter onderhandelden gisteren over de laatste details van een overeenkomst die 115 miljoen euro waard is. Mogelijk wordt de 28-jarige spits woensdag al voorgesteld tijdens de Europese Supercup in Belfast.

Voor 15 miljoen euro van Anderlecht naar Chelsea, voor 38 miljoen euro naar Everton, voor 85 miljoen euro naar Man U en voor 74 miljoen euro naar Inter. In een carrière die al meer dan tien jaar overspant, was Romelu Lukaku al goed voor 212 miljoen euro aan transferbedragen. Alleen Neymar (310 miljoen euro, verdeeld over twee transfers) en Cristiano Ronaldo (230 miljoen, verdeeld over drie transacties) doen beter. Maar daar kan deze week verandering in komen.

Verschillende Engelse bronnen maakten vorig weekend melding van een transfer die flirtte met de kaap van de 100 miljoen pond (118 miljoen euro). Het goed ingelichte Sky Sports had het zaterdag over een princiepsakkoord van 115 miljoen euro. Lukaku zou daarmee het inkomende transferrecord breken van Chelsea, de club waar hij ook in het begin van zijn internationale clubcarrière speelde.

Didier Drogba, de spits die hij als scholier verafgoodde, was zondag een van de eerste vertrouwelingen die de nakende transfer bevestigde. “Hij komt thuis”, schreef de Ivoriaan op het sociale netwerk Twitter, boven een (gefotoshopte) foto van Lukaku in een Chelsea-shirt. De invloedrijke BBC-presentator Gary Lineker begroette zijn komst met de opmerking: “Exact wat Chelsea nodig heeft.”

Coronamaatregel

In de omgeving van Lukaku is te horen dat er nog geen definitief akkoord op clubniveau is. Berichten als zou hij gisteren de medische testen hebben afgelegd in België alvorens af te reizen naar Engeland, werden ontkend. De Rode Duivel wacht af tot Chelsea en Inter de laatste punten en komma’s in het contract hebben afgerond. Mede vanwege de heersende coronamaatregelen zat Lukaku zondag niet meer in de wedstrijdkern van Inter, dat een vriendschappelijke partij speelde tegen Parma.

Lukaku zelf bereikte al eerder een persoonlijk akkoord met Chelsea. In de Italiaanse pers circuleren bedragen waaruit blijkt dat de Rode Duivel zou kunnen rekenen op een jaarloon van 12 miljoen euro, exclusief premies.

Als alles vlot gaat, kan Lukaku worden voorgesteld voor de Europese Supercup. Die vindt woensdag plaats in Belfast, waar Champions League-winnaar Chelsea het opneemt tegen Europa League-winnaar Villarreal. In de Super Cup van 2013 miste Lukaku voor Chelsea nog een penalty tegen Bayern München. Acht jaar later keert hij terug door de grootst denkbare poort.

1. Romelu Lukaku: 327 miljoen

2. Neymar: 310miljoen

3. Cristiano Ronaldo: 230 miljoen

4. Alvaro Morata; 189 miljoen

5. Angel Di Maria: 179 miljoen