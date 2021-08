Hoe zou het nog zijn met David Davidse? “Mensen zijn jaloers op mij, nu ik het in Spanje zo goed heb”

Antwerpen -

Pensioen. De ene gruwelt van het woord, voor de ander is het een uitgelezen moment om nog een nieuw hoofdstuk van het leven aan te snijden. David Davidse (66) koos voor het tweede. Hij vertoeft voortdurend in Spanje en heeft het er prima naar zijn zin. “Ik heb maandelijks mijn pensioen en er is wat spaargeld. Ik kan me permitteren wat ik wil. “