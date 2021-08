Sambi Lokonga begint wellicht als basisspeler aan seizoen bij Arsenal

De kans is groot dat Albert Sambi Lokonga als basisspeler aan het seizoen met Arsenal begint. De Gunners gaan vrijdag in de seizoensopener op bezoek bij promovendus Brentford. Arsenal-coach Arteta moet het stellen zonder middenvelder Thomas Partey en probeerde gisteren Anderlecht-aanwinst Albert Sambi Lokonga uit als vervanger van de Ghanees.

Dat gebeurde in de generale repetitie tegen Tottenham. Sambi stond in de basis en oogstte lof als controlerende middenvelder. Hij was beheerst aan de bal en toonde zijn technisch kunnen. Op termijn wordt de 21-jarige Belg gezien als mogelijke opvolger van de Zwitser Granit Xhaka, maar tegen Spurs bewees hij dat hij ook naast Xhaka kan spelen op de 6.