Beroemde ‘Wally De Walrus’ na snoepreisje langs Europese kusten opnieuw op koers richting noordpool

Wally De Walrus is op weg naar huis. Althans, dat hopen biologen. Het stoere poolbeest liet zijn kolonie in maart achter rond het noordelijke Spitsbergen, om tot 5.000 kilometer verder het avontuur op te zoeken aan de Europese kusten, langs Engeland, Frankrijk en zelfs Spanje. Maandenlang zwierf hij rond, brak hij rubberbootjes af, trok hij fans aan. Om de afgelopen dagen plots weer op te duiken in Iers water. De beroemde wegloper lijkt dus terug op koers naar boven. “Alleen is ook maar alleen, hé.”

Disney heeft zijn volgende filmscript binnen. Het begon al perfect: het was een vijfjarig meisje, met vlecht en roze muts, dat op 14 maart Wally voor het eerst spotte, voor de kust van het Ierse Valentia Island. Een knul tussen twee en vier jaar oud, puberleeftijd voor walrussen, uit de noordpoolcirkel gesukkeld. Om daarna onbevreesd op expeditie te gaan langs Engeland, Frankrijk, tot onder de Spaanse zon, zo’n 5.000 kilometer van zijn geboortegrond. De kolos werd een toeristische attractie on the go.

Maar na een snoepreisje van een paar maanden lijkt hij nu weer op weg naar huis. Vorige week merkte een vijfsterrenhotel voor de Ierse kust van Waterford de wegloper op. “Hij gaat in ieder geval weer in de goeie richting”, zegt dr. Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

Een wegloper met berouw, dus? “Ik vermoed dat hij de kudde verliet door een combinatie van overmoed en de weg kwijt zijn. Op zijn leeftijd is hij een beetje avontuurlijker en doet hij gewaagdere dingen, maar tegelijk is hij ook duidelijk uit koers geslagen. Op zich geen probleem: hij ziet er gezond uit en goed doorvoed, zonder verwondingen. Walrussen zijn ook geen viseters, ze slurpen schelpdieren leeg op de bodem. Dus hij zou hier ook nog een tijdje kunnen blijven rondhangen, zelfs met een omzwerving langs de Noordzee.”

Foto: rr

Eenzaam

Al lijkt Wally niet alleen eten te zoeken, maar ook iets anders. Iets waarvoor hij per ongeluk vissersbootjes omsleurt met zijn slagtanden, of aanmeerpunten voor reddingsboten bezet, om vervolgens stoïcijns gewend te raken aan het kabaal van de luchthoorn, waarmee ze hem in Wales probeerden weg te lokken. “Gezelschap, denk ik”, zegt Seys. “Alleen is maar alleen, hé. Een walrus is een zeer sociaal dier, dat in een kudde hoort. Het is alsof je zelf naar een afgelegen eiland wordt verbannen. Toch een akelig idee? Wel, ik denk dat Wally zich ook een beetje zo voelt. Vaak zijn het trouwens vrij grote kolonies, van makkelijk honderden of zelfs duizenden. Zij zijn zich er waarschijnlijk niet van bewust dat hij vertrokken is.”

Maar als alles goed gaat, is held Wally binnenkort dus weer daar. Het enige wat nog kan misgaan op de trip terug, is een kwade school orka’s of zwaardwalvissen onderweg – de toproofdieren van de zee. Eens die overleefd, is de kans groot dat we opnieuw nooit meer weten waar Wally is en we hem nooit meer terug zien. “Ik denk niet dat er reden is om aan te nemen dat hij gaat sms’en naar zijn makkers: Kom naar hier, ’t is hier goed. (lacht) Tenzij er iets gebeurt in het noorden, maar ik zie niet goed in wat. Ook de opwarming niet, integendeel. Walrussen buiten de noordpoolcirkel: het blijft zeldzaam.”