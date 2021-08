Wat er duidelijk verkeerd liep na overstromingen: vier pijnpunten kwamen al snel aan de oppervlakte

“We zullen achteraf wel evalueren wat er verkeerd liep” is het doorsnee antwoord op de vraag waarom de hulpverlening in de zwaarst getroffen delen van Wallonië zo moeilijk op gang komt. De commissie Binnenlandse Zaken in de Kamer komt alleszins pas samen in het begin van september, dik een maand nadat de overstromingen zo lelijk huishielden. Dat neemt niet weg dat er de afgelopen weken al een paar duidelijke pijnpunten naar boven zijn gekomen.