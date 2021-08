“Als vluchtelingen in eigen land”: vaste bewoners van overstroomde camping leven nog steeds op straat

Bijna vier weken na het noodweer in de provincie Luik, wonen nog steeds mensen op straat. “Onze chalets zijn allemaal verwoest na de overstroming van de Ourthe”, zeggen de bewoners van camping Pont de Mery in Esneux. “Sindsdien overleven we in caravans, ons geschonken door vrijwilligers, langs de kant van de weg. We weten niet hoe het verder moet.”