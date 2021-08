Energieprijzen swingen de pan uit: jaarafrekening belooft pittig te worden voor mensen met variabel tarief

Slecht nieuws voor consumenten die een variabel elektriciteitstarief hebben of van wie het energiecontract binnenkort afloopt: de prijzen voor gas en elektriciteit gaan momenteel door het dak. Aan verklaringen geen gebrek, aan oplossingen daarentegen. De beste raad? Hou je verbruik in toom.

In Vlaanderen bedroeg de gemiddelde prijs van de vaste contracten voor aardgas in juli vorig jaar 559 euro, tegenwoordig is dat 950 euro of 70 procent meer. De gemiddelde prijs van de variabele gascontracten ...