Straks ook toelatingsproef voor diergeneeskunde: “We moeten grenzen stellen”

Gent -

Wie dierenarts wil worden, zal vanaf academiejaar 2023-24 eerst moeten slagen in een toelatingsexamen. “We hebben in Vlaanderen ijzersterke opleidingen diergeneeskunde”, zegt bevoegd minister Ben Weyts (N-VA). “Maar als we geen grenzen stellen, gaat de opleiding ooit nog eens ten onder aan de grote toestroom van studenten, vooral uit het buitenland.”