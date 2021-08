Dixie Fire is nu al tweede grootste brand ooit van Californië

De bosbrand Dixie Fire is opgeschaald tot de tweede grootste brand ooit in de geschiedenis van de staat Californië. De brand, die op 13 juli begon, zal naar verwachting pas rond 20 augustus gedoofd zijn.

De autoriteiten van Plumas County waren zondag nog steeds zonder nieuws over drie mensen in Greenville, een stad die midden in de week werd overspoeld door de vlammen over meer dan 180.000 hectare.

Duizenden inwoners zijn het gebied ontvlucht. Velen hebben hun toevlucht gezocht in geïmproviseerde kampen - of zelfs tenten - vaak niet wetend of hun huizen de vlammen hebben weerstaan. Zo’n 370 huizen en andere gebouwen zijn al vernietigd.

Gouverneur Gavin Newsom bezocht dit weekend de ruïnes van de stad en sprak “diepe waardering” uit voor het werk van de 5.000 brandweerlieden die dag en nacht vechten tegen de brand die in oppervlakte groter is dan de stad Los Angeles.

Volgens een voorlopig onderzoek ligt de val van een boom op een van de duizenden elektriciteitskabels die het landschap doorkruisen aan de basis van de brand. Deze hoogspanningslijn is van de private operator Pacific Gas & Company (PG&E), die in 2018 Camp Fire veroorzaakte die de stad Paradise bijna van de kaart veegde en 86 mensen doodde.