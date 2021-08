Barcelona wint met ingevallen Club Brugge-target Collado Trofeo Joan Gamper van Juventus, waar Koni De Winter ook minuten maakt

Barcelona heeft zondagavond de Trofeo Joan Gamper, de wedstrijd die geldt als officiële opening van het voetbalseizoen voor de Catalanen, gewonnen. Barça haalde het met 3-0 van Juventus na doelpunten van Depay, Braithwaite en Puig. Maar het meest beklijvende moment van de wedstrijd was toch de ovatie in minuut 10 voor - hoe kan het ook anders - Lionel Messi.

De laatste keer dat Barcelona de Trofeo Joan Gamper niet kon winnen, was in 2012. Toen won Sampdoria met 1-0. Dit jaar beloofde het nog eens echt een galawedstrijd te worden, want met Juventus kreeg Barça een tegenstander van formaat. De laatste jaren zou deze wedstrijd een tweestrijd Messi-Ronaldo geweest zijn, maar zo ver kwam het dit jaar om gekende redenen dus niet. Wie ook ontbrak bij de Catalanen, was aanwinst Sergio Agüero. De Argentijn is geblesseerd aan de rechterkuit.

Barça kwam al vroeg op voorsprong. Memphis Depay scoorde de openingstreffer in de derde minuut na een slechte interventie van de Juve-verdediging.

Even later dreigde Juventus voor het eerst, maar Neto - doublure van de geblesseerde Ter Stegen - stond pal op een schot van Ronaldo. Wat volgde was een symbolisch moment: het publiek begon in minuut 10 “Meeeeessi, Meeeeessi” te scanderen, ter ere de Argentijn die Barça na 21 jaar verlaten heeft.

🗣️ Barca fans started chanting Messi's name in the 10th minute.



They'll be doing this all season.



(via @sport)pic.twitter.com/LJFWGIyWkx — ESPN FC (@ESPNFC) August 8, 2021

Voor de rust was het aan de overkant weer prijs, maar Martin Braithwaite stond buitenspel voordat Antoine Griezmann het leer tegen de netten schoot.

Iets voor het uur verdubbelde Braithwaite de score voor de Blaugrana dan toch. Na een corner kopte de Deen onhoudbaar binnen: 2-0. De overwinning kwam daarna niet meer in gevaar voor Barcelona, maar we kregen nog wel twee bekende gezichten te zien. Bij de Catalanen viel Club Brugge-target Alex Collado een paar minuten voor tijd in voor Griezmann, terwijl aan de kant van Juventus Koni De Winter nog wat minuten mocht volmaken. De jonge Belg mocht Mattia De Sciglio in de defensie komen aflossen. Hij nam zo plaats naast Chiellini en Bonucci.

In de blessuretijd scoorde Riqui Puig uiteindelijk nog de 3-0 voor Barça.