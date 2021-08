Deze Vlamingen kochten een vakantiehuis voor de prijs van een hamburger: “Eén euro: daar kunt ge toch niet héél hard voor gekloot zijn, hé?”

“Huis te koop voor 1 euro.” Zo stond het vier jaar geleden in de krant. In la dolce Italia dan nog, met uitzicht op de Siciliaanse heuvels. Heb jij dan ook even weggedroomd? Haalde jij dan ook even die éne euro uit je portefeuille, om hem vervolgens zuchtend weer weg te steken? Maar niet bij iedereen bleef het bij een dagdroom. “We gaan ons zo’n huis van één euro kopen, zei ik. Oké, antwoordde mijn man, en hij vertrok naar zijn werk.”