Vlaanderen doneert 150.000 AstraZeneca-vaccins aan rest wereld

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) beslist om 150.000 dosissen van AstraZeneca te schenken aan die regio’s of landen waar nu geen vaccins voorhanden zijn. Die vaccins zijn al geleverd aan ons land, dus kan er niet gewerkt worden via Covax, een internationaal initiatief om de vaccins voor iedereen beschikbaar te maken. Dus gaat Beke op zoek naar bilaterale overeenkomsten.

Via zo’n akkoord werden vorige maand vanuit de binnenlandse stocks ook al 150.000 dosissen geschonken aan Tunesië. Nu de vaccinatiecampagne in eigen land op de laatste rechte lijn is beland, komen er nog eens zo veel vrij in Vlaanderen alleen.

“Als we willen vermijden dat er nog veel varianten ontstaan en we een bijdrage willen leveren aan de gezondheid van die mensen die het minder breed hebben dan de modale Vlaming, is deze schenking gewoon het juiste om te doen”, zegt Beke.

