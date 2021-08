De man die recht naar je hart loopt: hoe Bashir Abdi van oorlogsvluchteling tot nationale held uitgroeide

Hoe hij na 42 kilometer over de streep en op het podium getrokken werd door z’n Nederlandse collega. Hoe hij na afloop hijgde dat hij zijn “nieuwe land” België een medaille wou schenken. Zelfs atletiek-leken kregen een krop in de keel bij de olympische prestatie van marathonloper Bashir Abdi (32). “Het was aan het sterfbed van zijn moeder dat hij beloofde om iets terug te doen voor België.”