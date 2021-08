Medewerker die klacht indiende tegen New Yorks gouverneur Andrew Cuomo treedt naar voren

De gewezen medewerker die een strafklacht tegen gouverneur Andrew Cuomo van New York indiende wegens ongewenst seksueel gedrag, heeft zondag voor het eerst openbare verklaringen afgelegd. Brittany Commisso heeft getuigd bij de zender CBS News en het blad Times Union.

Het interview wordt maandag uitgezonden, maar zondag werden al korte fragmenten vrijgegeven. Commisso legt erin uit dat ze een aangifte heeft gedaan omdat “dat het juiste was om te doen: de gouverneur moet verantwoordelijk worden gesteld voor zijn daden”. “Wat hij mij aandeed was een misdaad. Hij overtrad de wet”, zo klinkt het.

Commisso is een van de elf vrouwen die had aangegeven dat ze seksueel werd lastig gevallen door Andrew Cuomo, de Democratische gouverneur van de deelstaat New York. Haar verklaring stond al vermeld in het rapport van procureur-generaal Letitia James, maar tot nu toe was haar naam niet bekend. In het rapport stond ze aangeduid als “executive assistant #1”.

De vrouw had verklaard dat Cuomo haar borst had betast in zijn ambtswoning. Het is de ernstigste van de beschuldigingen van seksuele intimidatie waarmee hij wordt geconfronteerd.

Commisso zegt dat de gouverneur wel vaker ongepast gedrag stelde. Ze heeft het over een patroon van roofzuchtig gedrag.

Cuomo ontkent de aantijgingen. Foto: AP

Verschillende Democraten, onder wie president Joe Biden, hebben de voorbije week de gouverneur opgeroepen om af te treden. Cuomo, die de beschuldigingen verwerpt, weigert voorlopig een stap opzij te zetten. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van New York, Democraat Carl Heastie, heeft een snelle afzettingsprocedure tegen Cuomo aangekondigd.

