Massale burgerbevraging over staatsstructuur schuwt politiek netelige vragen niet

Alle burgers die ouder zijn dan zestien zullen zich via een massale burgerbevraging van de federale regering kunnen uitspreken over delicate thema’s van de Belgische staatsstructuur. Is een federale kieskring wenselijk? Moeten federale regels voorrang krijgen op deelstatelijke? Hoe solidair moet Vlaanderen met Wallonië zijn? Dat zijn enkele kwesties die aan bod komen, meldt De Standaard maandag.

Dat de federale regering de brede maatschappij wil betrekken bij haar plannen om tegen 2024 een nieuwe staatshervorming voor te bereiden is al langer bekend. Nu is ook duidelijk hoe de ongeziene oefening er concreet zal uitzien, aan de hand van de openbare aanbesteding die vrijdag verscheen.

Oorspronkelijk werd gemikt op september voor de bevraging, maar die deadline is verschoven naar december. Elke burger die ­ouder is dan 16 jaar zal zich zes ­weken lang kunnen uitspreken over zes verschillende thema’s, die ook een hele reeks politiek gevoelige vragen bevatten.

Zo zal worden gepeild of er een voorrangsregel moet komen voor federale regels op deelstatelijke, eventueel tijdens crisissituaties. Er zal ook worden gevraagd naar de financiering van ons federalisme. Samenwerkingsfederalisme vormt het derde luik. Hoe kan het beleid tussen de bevoegdheidsniveaus geharmoniseerd worden?

Versterking van de democratie is het vierde thema. Ten vijfde zullen de burgers zich ook kunnen uitspreken over de rechten en vrijheden die opgenomen zijn in de grondwet en over de werking en samenstelling van het Grondwettelijk Hof. De inhoud van een zesde thema staat nog open.