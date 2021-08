(Nog maar eens) kans op onweer in de namiddag

Het wordt maandag eerst wisselend tot zwaarbewolkt, met kans op een lokale bui. Na de middag kan er soms intense neerslag vallen, met vooral ten noorden van Samber en Maas kans op onweer en windstoten. Dat meldt het KMI.

De weersverwachtingen voor maandag. Foto: KMI

De maxima schommelen tussen 15 en 21 graden. Er zijn ook rukwinden die kunnen oplopen tot 60 kilometer per uur. Tijdens de avond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De minima schommelen tussen 10 en 14 graden.

Dinsdagvoormiddag is het wisselend tot zwaarbewolkt met buien. In de loop van de namiddag neemt de buienactiviteit af en zijn er meer opklaringen. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 21 of 22 graden in Vlaanderen.

Woensdag worden eerst mooie opklaringen verwacht, later is er stapelbewolking in het binnenland. Een lokale bui is niet uitgesloten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperaturen schommelen tussen 20 en 24 graden.

Donderdag blijft het droog en vrij zonnig met maxima van 24 tot 27 graden. Op het einde van de dag is een onweerachtige bui mogelijk in het zuidoosten van België. Vrijdag blijft het vrij zonnig en warm met in het centrum maxima rond 24 graden en in het oosten mogelijk meer.