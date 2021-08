Moordverdachte gearresteerd na ontsnapping uit ziekenhuis Eigenbrakel

Een man die verdacht wordt van moord, is maandagochtend gearresteerd nadat hij zondag was ontsnapt uit het ziekenhuis van Eigenbrakel.

De man werd in het oosten van Waals-Brabant gearresteerd op verdenking van moord en werd zondag naar het ziekenhuis gebracht voor medische onderzoeken. De krant La Dernière Heure berichtte zondag al over zijn ontsnapping.

De politie zette zondagavond grote middelen in om de persoon te vatten. Hij is maandagochtend aangetroffen op een bedrijventerrein in Eigenbrakel, waar hij werd gearresteerd.