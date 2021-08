Twee mannen om het leven gekomen bij treinongeval op plek waar hun broer week eerder stierf

Twee mannen zijn afgelopen dinsdag om het leven gekomen bij een aanrijding door een trein in de Amerikaanse staat North Carolina, terwijl ze rouwden om hun broer. Die man was eerder op dezelfde plek ook aangereden door een trein.

Pablo Tiquiram Us (29) en Jose Chilambalam Tiquiram Us (20) liepen dinsdagochtend op de treinsporen nabij de stad Charlotte, toen ze werden aangereden door een trein. Beide mannen overleefden de klap niet.

“Ze wilden het overlijden van broer herdenken, die één week eerder op dezelfde plek om het leven was gekomen”, aldus de politie van Charlotte. De broer van de mannen, Baltazar Tiquiram Us (27), overleed op 26 juli. “Ik kan me niet inbeelden dat je op één week drie kinderen op zo’n tragische manier moet verliezen”, klonk het.