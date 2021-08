Meer dan 40 burgers gedood door mogelijke jihadisten in Mali

In het noorden van Mali zijn zondag meer dan veertig burgers gedood, tijdens aanvallen die zijn toegewezen aan jihadisten. Dat hebben een militaire verantwoordelijke en lokale parlementsleden gemeld.

De aanvallen vonden plaats in de dorpen Karou, Ouatagouna en Daoutegeft. “De terroristen kwamen de dorpen binnen en vermoordden iedereen”, aldus een veiligheidsverantwoordelijke die anoniem wou blijven uit veiligheidsoverwegingen, net als de andere bronnen die het Franse nieuwsagentschap AFP heeft gesproken.

Volgens een verkozene uit een van de dorpen zijn in Karou 20 burgers omgebracht en in Ouatagouna 14 burgers. In Daoutegeft zijn andere burgers gedood, zei die nog. De aanvallers kwamen aan op motoren en verrasten de dorpelingen.

Mali kampt sinds 2012 met veiligheids- en politieke crises. Er vielen duizenden doden onder de burgers en militairen door opstanden van onafhankelijkheidsstrijders en jihadisten, geleid door groepen die banden hebben met Al Qaida en Islamitische Staat, maar ook door communautair geweld.