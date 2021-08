Na uitlatingen van Sporza-journalist: hoe groot is de invloed van sociale media? En kan je ook zelf ontslagen worden na foute uitspraken?

De Belgian Cats eisen het ontslag van VRT-sportjournalist Eddy Demarez omdat hij beledigende uitspraken deed over de geaardheid en het uiterlijk van bepaalde leden van het basketteam. Wat is de invloed van sociale media op zo’n situatie? En kan je ook als niet-bekende persoon ontslagen worden omwille van foute uitspraken?

Er zijn in Vlaanderen twee soorten bedrijven: die met een charter over hoe je te gedragen op sociale media. En die zonder charter. De eerste soort is voorlopig nog fel in de minderheid: vaak zijn het ...